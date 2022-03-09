Объем воды в Токтогулке упал ниже 8 миллиардов кубометров

Сегодня, 9 марта, объем воды в Токтогульском водохранилище составляет 7 миллиардов 994 миллиона кубометров. Данные опубликованы на сайте ОАО "Электрические станции".

По данным компании, среднесуточный расход воды составляет 402 кубометра в секунду, приток – 179 кубометров в секунду.

В этом году воды в Токтогульском водохранилище на 1 миллиард 282 миллиона кубометров меньше, чем в этот же день год назад. Однако по сравнению с началом осенне-зимнего периода разрыв между показателями удалось сократить более чем в два раза.