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Торговцев ЦУМа призвали использовать ККМ

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке первый заместитель председателя кабинета министров Арзыбек Кожошев посетил с внеплановой проверкой торгово-развлекательный комплекс "ЦУМ "Айчурек". Сообщает пресс-служба кабмина.

Цель проверки – изучение ситуации с наличием контрольно-кассовых машин (ККМ) в торговых точках, работающих в торгово-развлекательном комплексе "ЦУМ Айчурек".

В ходе проверки стало известно, что некоторые продавцы понятия не имеют о ККМ, другие вовсе не собираются его устанавливать.

Арзыбек Кожошев подчеркнул, что от введения ККМ зависит в том числе и своевременная выплата таких социальных обязательств государства, как пенсия, заработная плата врачей и учителей, различные социальные пособия.

"Аренда торговой точки здесь начинается от 30 тыс. сомов. Все эти средства уходят владельцам торговых центров, но наша цель - не продавцы, которые своим трудом кормят семьи. Мы хотим, чтобы налоги платили крупные торговые сети. Без ККМ мы не узнаем, сколько точек осуществляет свою деятельность здесь или в любом другом торговом центре. Это очень важно",- подчеркнул Арзыбек Кожошев.

Он подверг жёсткой критике работу Государственной налоговой службы в части проведения информационно-разъяснительной работы среди индивидуальных предпринимателей о необходимости перехода на ККМ и поручил усилить работу в данном направлении, добавив, что подобная халатность со стороны налоговой службы недопустима.

"Надо каждому продавцу объяснить значимость внедрения и использования ККМ. Уплата налогов - это обязанность каждого гражданина", - сказал первый зампред кабмина.

Он также обратился ко всем гражданам страны.

"Требуйте кассовые чеки, это ваше право. Нам нужна ваша поддержка. Если откажемся от покупок в местах, где не предоставляют чек, мы сможем добиться учета всего товарооборота. Все это делается ради вашего блага, будущего страны. Если в самом центре столицы такое происходит, что можно говорить о периферии. Надо рассмотреть ответственность уполномоченных органов и их сотрудников, задействованных в данной работе. Для них это как минимум выговор. В следующий раз будем увольнять по причине несоответствия занимаемой должности и ненадлежащее невыполнения своих служебных обязанностей", - заключил Арзыбек Кожошев и поручил налоговой службе провести проверку всех крупных торговых центров столицы.


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URL: https://www.vb.kg/415240
Теги:
торговля, кабмин, ЦУМ
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