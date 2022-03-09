Шайлообека Атазова могут обвинить в распространении клеветы

Кандидата в депутаты Шайлообека Атазова могут обвинить в распространении ложной информации в отношении его соперника по предвыборной гонке Абдурахманхаджи Муртазалиева. Об этом редакции vb.kg сообщила адвокат Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, соответствующее заявление будет подано в правоохранительные органы.

"Ведь кто именно обвиняет Абдурахманхаджи Муртазалиева в подкупе избирателей? Об этом говорят именно сторонники Атазова, и он сам делал подобные заявления СМИ. При этом правоохранительные органы об этом ни слова не говорят, то есть только МВД может определить причастность любого человека к какому-либо деянию. Выходит, Шайлообек Атазов занимается распространением ложной информации, а значит, в отношении него должны быть приняты меры. Поэтому мы решили написать заявление в соответствующие органы", - сказала Токтакунова.

Напомним, по данным ручного подсчета в Свердловском избирательном округе лидирует Муртазалиев Абдурахманхаджи Шамильевич - 19,52%, на втором месте Атазов Шайлообек Карыбекович - 18,10%, на третьем месте - Алмаз уулу Аскар - 14,06%.