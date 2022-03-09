Эдиль Байсалов провел совещание по поставкам лекарств

В Кыргызстане заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов провел рабочее совещание по вопросу лекарственного обеспечения в период резкого обострения международной ситуации. Сообщает пресс-служба кабмина.

Зампред кабмина отметил, что обеспечение населения лекарствами является вопросом национальной безопасности и одной из самых важных государственных функций, и потому в период разрыва налаженных прежде каналов поставки требует принятия незамедлительных и исчерпывающих мер со стороны кабмина.

"Сейчас наблюдается беспокойство среди граждан относительно стабильности поставок и регулирования цен на лекарства и медицинские изделия. Фармацевтические компании со своей стороны поднимают вопрос о бесперебойной поставке товаров с учетом последних событий в регионе и высоких колебаний валютного курса", - сказал Эдиль Байсалов.

По итогам встречи Эдиль Байсалов поручил составить полный перечень жизненно важных лекарственных средств, чтобы была налажена четкая и устойчивая логистика поставок.

Кроме того, зампред кабмина дал ряд поручений по запуску производственных линий и развития фармацевтической промышленности.

Также участники совещания обсудили и утвердили ряд других предложений и антикризисных мер по обеспечению стабильности фармацевтического рынка.