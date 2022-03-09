Таджикистанцы пытались посадить деревья на неописанном участке границы

Восьмого марта пограничники Баткенского пограничного отряда остановили незаконную посадку саженцев на неописанном участке государственной границы. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ КР.

Сообщается, что в местности Чек-Дөбө Баткенского района Баткенской области на неописанном участке госграницы граждане Таджикистан начали высаживать саженцы деревьев.

Прибывший на место начальник пограничной заставы "Көк-Таш" ПС ГКНБ КР потребовал от граждан Таджикистана прекратить посадку саженцев, однако они не выполнили его требования.

Незамедлительно состоялись переговоры на уровне пограничных представителей Кыргызской Республики по Баткенскому участку и пограничных представителей Таджикистана по Исфаринскому участку, по итогам которых посадка саженцев была прекращена, более того, уже высаженные саженцы были убраны с территории.

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная.