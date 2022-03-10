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Шведский король любит мат. В Бишкеке прошел турнир по шведским шахматам

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- Бакыт Стамов
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Первый турнир по шведским шахматам прошел неделю назад в Бишкеке. В состязаниях приняли участие более 40 умников.

Шведские шахматы были придуманы сравнительно недавно. Но когда они точно появились на белый свет, сказать затруднительно - 30 или 40 лет назад. По шведским шахматам пока не проводятся чемпионаты мира и крупные международные турниры, но во многих странах осваивают эту интеллектуальную забаву.

В игре принимают участие четыре человека - по два в каждой команде. Партия длится шесть минут. Главная фишка шведского изобретения состоит в том, что срубленная у соперника фигура может быть передана партнеру по команде и тот получает дополнительный шанс добиться успеха в поединке.

Главный судья турнира, многократный чемпион Кыргызстана по классическим шахматам Семетей Тологон тегин, сказал, что турнир решили провести с целью дальнейшего развития шведских шахмат и пригласить к участию в нем не только юношей и детей, но и взрослых спортсменов.

Вот поэтому в состязаниях приняли участие титулованные шахматисты республики. За победу боролись чемпионка КР Диана Омурбекова, вице–чемпион страны Азиз Дегенбаев, победители первой шахматной лиги Сыймык Мирлан уулу, Азалия Мирлан кызы, обладатель золотой медали юношеского первенства Владимир Онуфриенко. Но в основном за почетные призы сражались воспитанники детско–юношеских школ Бишкека.

Более трех часов длился этот турнир. Первое место завоевала команда "Акуна Матата" в составе Бакыта Тыныбекова и Адилета Жолдошмаматова, на втором месте дружина под диковинным названием "Французское дуо" (Азиз Дегенбаев и Элдияр Орозбаев), третье место у дуэта "Салют" (Айманчок Жунусбекова и Эмир Бекназаров).

Как сообщил нашему корреспонденту Семетей Тологон тегин, состязания по шведским шахматам теперь будут проводиться регулярно. Второй турнир запланирован на 27 марта.


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URL: https://www.vb.kg/415250
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