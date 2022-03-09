Абдурахманхаджи Муртазалиев намерен обжаловать решение ЦИК в суде

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов отменила регистрацию кандидата в депутаты Жогорку Кенеша по Свердловскому округу Абдурахманхаджи Муртазалиева. Такое решение принято 9 марта на заседании ЦИК.
На заседании представители МВД сообщили, что факт подкупа подтвердился и возбуждено уголовное дело.
Сам же Абдурахманхаджи Муртазалиев заявил, что намерен обжаловать решение ЦИК в суде. Соответствующее заявление он сделал в соцсети.
Напомним, ранее сообщалось, что 21 февраля в Бишкеке задержаны две женщины с 210 тыс. сомов. Их подозревали в подкупе избирателей в пользу кандидата в депутаты ЖК Муртазалиева.
На выборах по Свердловскому округу лидировал Абдурахманхаджи Муртазалиев. За него проголосовали 19,52% избирателей. После Муртазалиева по количеству набранных голосов идет Шайлообек Атазов.