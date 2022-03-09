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Абдурахманхаджи Муртазалиев намерен обжаловать решение ЦИК в суде

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Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов отменила регистрацию кандидата в депутаты Жогорку Кенеша по Свердловскому округу Абдурахманхаджи Муртазалиева. Такое решение принято 9 марта на заседании ЦИК.

На заседании представители МВД сообщили, что факт подкупа подтвердился и возбуждено уголовное дело.

Сам же Абдурахманхаджи Муртазалиев заявил, что намерен обжаловать решение ЦИК в суде. Соответствующее заявление он сделал в соцсети.

Напомним, ранее сообщалось, что 21 февраля в Бишкеке задержаны две женщины с 210 тыс. сомов. Их подозревали в подкупе избирателей в пользу кандидата в депутаты ЖК Муртазалиева.

На выборах по Свердловскому округу лидировал Абдурахманхаджи Муртазалиев. За него проголосовали 19,52% избирателей. После Муртазалиева по количеству набранных голосов идет Шайлообек Атазов.


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URL: https://www.vb.kg/415251
Теги:
выборы, Свердловский район, Бишкек
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