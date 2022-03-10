Туркменистан готовится к выборам президента, которые пройдут 12 марта 2022

В настоящее время в Туркменистане активно ведётся подготовка к проведению важнейшей общественно-политической кампании - выборов президента, которая как считают, должна стать новой страницей в истории страны.

Центральная избирательная комиссия, рассмотрев предоставленные политическими партиями и инициативными группами документы, зарегистрировала девять кандидатов в президенты Туркменистана.

Этими кандидатами являются:

Сердар Бердымухамедов – заместитель председателя кабинета министров (от демократической партии Туркменистана), Агаджан Бекмырадов – заместитель хякима Марыйского велаята (от аграрной партии Туркменистана), Перхат Бегенджов – директор Финансово-экономической средней профессиональной школы Лебапского велаята (от инициативной группы граждан Лебапского велаята), Бердымаммет Гурбанов – главный врач санатория "Аваза" Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, депутат меджлиса Милли Генгеша (от инициативной группы граждан Балканского велаята), Максатмырат Овезгелдиев – начальник санитарно-эпидемиологической службы Бабадайханского этрапа Ахалского велаята (от инициативной группы граждан Ахалского велаята), Какагелди Сарыев – директор научно-производственного цент­ра "Возобновляемые источники энергии" Государственного энергетического института (от инициативной группы граждан Марыйского велаята), Бабамырат Мередов – директор хозяйственного общества Wepaly gurluşyk (от Партии промышленников и предпринимателей Туркменистана), Хыдыр Нуннаев – проректор по научной работе Туркмен­ского государственного института физкультуры и спорта, кандидат педагогических наук (от инициативной группы граждан города Ашхабад), Максат Одешов – председатель комитета Демократической партии Туркменистана этрапа им. Сапармурата Турк­менбаши (от инициативной группы граждан Дашогузского велаята).

Кандидаты в президенты страны выдвигались на свободной и равноправной основе, а сама процедура выдвижения и регистрации носила открытый характер с соблюдением требований национального законодательства.

Согласно избирательному кодексу, 2 марта началось досрочное голосование по выборам президента Туркменистана. В соответствии с Избирательным кодексом процедура досрочного голосования ­прежде всего предусмотрена для граждан, кто по тем или иным причинам в день выборов 12 марта не сможет прийти на свой избирательный участок и отдать голос за наиболее достойного кандидата. Проголосовать можно с 8 до 18 часов.

Говоря в целом о ходе избирательной кампании, необходимо отметить активную работу в эти дни всех участковых избирательных комиссий, в состав которых вошли наиболее достойные представители трудовых коллективов, политических партий и общественных организаций.

По сообщениям Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане, все этапы предвыборной кампании организованы своевременно, в соответствии с требованиями действующего национального законодательства и общепринятыми международными нормами.

Все 2577 избирательных участков страны полностью готовы к работе. Ждет своих избирателей также 41 избирательный участок, образованный за рубежом при дипломатических миссиях Туркменистана.

На данный момент мониторинг выборов, помимо национальных, осуществляют иностранные наблюдатели от Содружества Независимых Государств.

Всем им предоставлена возможность посещать избирательные участки столицы и всех велаятов страны как перед выборами, так и в день голосования.

Выборы президента Туркменистана находятся в центре повышенного внимания средств массовой информации. В настоящее время продолжается публикация биографических данных и программных выступлений каждого из кандидатов. С их предвыборными программами избиратели могут также ознакомиться в рамках организованных встреч или на избирательных участках. Равное эфирное время претендентам на высший государственный пост предоставили каналы национального телевидения.

Источник: nuz.uz