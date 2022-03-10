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В Бишкеке реализован мини-проект "Безопасный двор"

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- Анастасия Карелина
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МТУ №1 столицы реализовало мини-проект "Безопасный двор". В подъездах двух многоэтажных жилых домов были установлены восемь видеокамер.

Осуществление данного проекта стало возможным за счет грантовых средств, выделенных в рамках проекта "Ынтымактуу жашоо". Его в Кыргызстане реализует международная организация International Alert в партнерстве с Национальным центром мседиации и Институтом политики развития при финансовой поддержке Европейского Союза.

"Наш двор расположен возле Ошского рынка, и у нас высокий уровень краж. Ежемесячно случаются кражи домашней бытовой техники, сотовых телефонов из квартир. Были случаи краж шин автомобилей, припаркованных во дворе, развешенного белья, ковров и паласов. Теперь, когда установлены камеры видеонаблюдения, мы надеемся, что количество краж сократится. Прошло неполных три дня, но даже жильцы уже ведут себя иначе, так как осознают, что теперь они как на ладони. И я горд тем, что мы стали пилотным "островком" проекта Европейского Союза "Ынтымактуу жашоо" в Бишкеке. Ни у какого другого ТСЖ пока что нет камер", - рассказал руководитель мини-проекта председатель ТСЖ Джумалы Орозалиев.

По словам Орозалиева, до июня текущего года запланирован еще ряд мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение краж. Совместными усилиями членов инициативной группы планируется провести общее собрание, организовать добровольную народную дружину среди молодежи, утвердить ее состав и график дежурств. Все это будет реализовано в рамках мини-проекта "Безопасный двор".

"Подозрение в случае краж падает на всех и каждого. Это порождает конфликты. Данный мини-проект направлен на решение этой проблемы. Согласно плану, возле каждого подъезда и внутри теперь установлены камеры видеонаблюдения, основной монитор – в квартире домкома, а ТСЖ выступило заявителем", - пояснил грантовый специалист проекта "Ынтымактуу жашоо" Султан Майрамбеков.

Общая сумма мини-проекта "Безопасный город" составила 159 тысяч сомов, из которых 144 тысячи сомов – грантовые средства проекта "Ынтымактуу жашоо", 15 тысяч сомов – вклад местного сообщества. Общее количество прямых бенефициаров составило 600 человек из числа местных жителей.


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URL: https://www.vb.kg/415257
Теги:
грант, Бишкек, проект
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