Погода
$ 100.62 - 103.37
€ 110.49 - 113.99

Проведены задержания по фактам вымогательства в местах лишения свободы

314  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Третьим управлением ГУУР МВД КР совместно с ГОРУ СИН при МЮ КР проведены оперативно-следственные мероприятия по выявленным фактам преступлений в местах лишения свободы, которые связаны с вымогательством денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Накануне проведены совместные оперативно-следственные мероприятия и задержания с поличным в связи с расследованием преступления, совершенного осужденными лицами в процессе отбывания наказания.

В производстве следственного управления СИН при МЮ находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 208 часть 2 УК Кыргызской Республики. Лица, осужденные и отбывающие срок наказания в одном из исправительных учреждений, путем угроз вымогали у другого осужденного гражданина денежные средства в сумме 30 тысяч сомов.

Постановлением Свердловского районного суда Бишкека было дано разрешение на производство специальных следственных действий. В ходе следствия личности, подозреваемые в вымогательстве, были установлены. Ими оказались гражданин Н.К., 1996 года рождения, уроженец Нарынской области, осужденный за разбой, и гражданин М.Э., 1993 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области, отбывающий наказание за изнасилование. Оба имеют высокий статус в криминальной среде.

В середине февраля текущего года осужденный гражданин перевел вымогателям денежные средства в сумме 15 тысяч сомов. Деньги злоумышленники получили на банковскую карту. Остальную часть денег вымогатели получали наличными. Каждый раз лица, отбывающие наказание и промышлявшие вымогательством, отправляли своих родственников и знакомых для получения денежных средств. Все факты передачи вымогаемых денежных средств задокументированы.

4 марта в ходе дальнейших оперативно-следственных мероприятий сотрудниками 3-го управления ГУУР МВД совместно с СИН при МЮ в одном из микрорайонов Бишкека при получении денежных средств в сумме 15 тысяч сомов с поличным были задержаны двое граждан. Задержанные 2000 года рождения. При них обнаружена банковская карта, на которую ранее перечислялись деньги. Оба являются знакомыми и родственниками лиц, подозреваемых в вымогательстве в местах заключения. В настоящее время ведется расследование.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415258
Теги:
вымогательство, задержание, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  