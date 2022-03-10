Проведены задержания по фактам вымогательства в местах лишения свободы

Третьим управлением ГУУР МВД КР совместно с ГОРУ СИН при МЮ КР проведены оперативно-следственные мероприятия по выявленным фактам преступлений в местах лишения свободы, которые связаны с вымогательством денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Накануне проведены совместные оперативно-следственные мероприятия и задержания с поличным в связи с расследованием преступления, совершенного осужденными лицами в процессе отбывания наказания.

В производстве следственного управления СИН при МЮ находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 208 часть 2 УК Кыргызской Республики. Лица, осужденные и отбывающие срок наказания в одном из исправительных учреждений, путем угроз вымогали у другого осужденного гражданина денежные средства в сумме 30 тысяч сомов.

Постановлением Свердловского районного суда Бишкека было дано разрешение на производство специальных следственных действий. В ходе следствия личности, подозреваемые в вымогательстве, были установлены. Ими оказались гражданин Н.К., 1996 года рождения, уроженец Нарынской области, осужденный за разбой, и гражданин М.Э., 1993 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области, отбывающий наказание за изнасилование. Оба имеют высокий статус в криминальной среде.

В середине февраля текущего года осужденный гражданин перевел вымогателям денежные средства в сумме 15 тысяч сомов. Деньги злоумышленники получили на банковскую карту. Остальную часть денег вымогатели получали наличными. Каждый раз лица, отбывающие наказание и промышлявшие вымогательством, отправляли своих родственников и знакомых для получения денежных средств. Все факты передачи вымогаемых денежных средств задокументированы.

4 марта в ходе дальнейших оперативно-следственных мероприятий сотрудниками 3-го управления ГУУР МВД совместно с СИН при МЮ в одном из микрорайонов Бишкека при получении денежных средств в сумме 15 тысяч сомов с поличным были задержаны двое граждан. Задержанные 2000 года рождения. При них обнаружена банковская карта, на которую ранее перечислялись деньги. Оба являются знакомыми и родственниками лиц, подозреваемых в вымогательстве в местах заключения. В настоящее время ведется расследование.