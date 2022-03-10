Погода
$ 100.62 - 103.37
€ 110.49 - 113.99

Виновный в изнасиловании ребенка приговорен к пожизненному заключению

303  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Гражданин А.Н., признанный виновным в изнасиловании маленькой девочки, приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Приговором Кара-Суйского районного суда гражданину А.Н., признанному виновным в изнасиловании, совершении насильственного полового сношения и насильственных действий сексуального характера в извращенной форме с особой жестокостью в отношении 6-летней девочки Н.А., назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы.

В связи с несоответствием назначенного наказания тяжести совершенного деяния А.Н. прокуратурой района на приговор суда внесено апелляционное представление. Приговором Ошского областного суда апелляционное представление удовлетворено. А.Н. приговорен к пожизненному лишению свободы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415260
Теги:
Генеральная прокуратура, заключенные, изнасилование
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  