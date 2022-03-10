Виновный в изнасиловании ребенка приговорен к пожизненному заключению

Гражданин А.Н., признанный виновным в изнасиловании маленькой девочки, приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Приговором Кара-Суйского районного суда гражданину А.Н., признанному виновным в изнасиловании, совершении насильственного полового сношения и насильственных действий сексуального характера в извращенной форме с особой жестокостью в отношении 6-летней девочки Н.А., назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы.

В связи с несоответствием назначенного наказания тяжести совершенного деяния А.Н. прокуратурой района на приговор суда внесено апелляционное представление. Приговором Ошского областного суда апелляционное представление удовлетворено. А.Н. приговорен к пожизненному лишению свободы.