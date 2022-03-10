Погода
$ 100.62 - 103.37
€ 110.49 - 113.99

Совершил суицид после ссоры с учителем юный актер фильма "Хоккей.kg"

268  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане ушел из жизни юный актер фильма "Хоккей.kg" Шабдан Текимбаев, который в 2012 году в 6-летнем возрасте сыграл в фильме. О смерти мальчика сообщил режиссер и каскадер Нурбек Болотов на своей странице в Фейсбуке.

"Шабдан ушел по- собственному желанию. Он сыграл в моем фильме свою роль. Хорошо сыграл. Ещё шестилетним сумел сделать трюки. Он прыгал с крыши чердака несколько раз. Он уже тогда занимался дзюдо. Его отец Канат Текимбаев многократный чемпион страны по дзюдо.

Очень самостоятельный, шебутной, крепкий малыш. Хорошо справлялся по-хозяйству. Прекрасно сидел на коне и управлял бричкой", - написал Нурбек Болтов.

По его словам, родители мальчика развелись и он остался жить с отцом, а мать забрала двух сестер. Семейные проблемы наложили отпечаток на моральное состояние и учебу мальчика, из-за конфликтов со сверстниками его даже поставили на учет в милицию.

"Вчера его отругала школьная преподавательница. Он в слезах выскочил из школы. Пришел домой и решил уйти из жизни", - написал Нурбек Болотов.

"Прощай маленький герой...", - заключил режиссер.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415262
Теги:
дети, кино, суицид, школа
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  