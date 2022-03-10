Совершил суицид после ссоры с учителем юный актер фильма "Хоккей.kg"

В Кыргызстане ушел из жизни юный актер фильма "Хоккей.kg" Шабдан Текимбаев, который в 2012 году в 6-летнем возрасте сыграл в фильме. О смерти мальчика сообщил режиссер и каскадер Нурбек Болотов на своей странице в Фейсбуке.

"Шабдан ушел по- собственному желанию. Он сыграл в моем фильме свою роль. Хорошо сыграл. Ещё шестилетним сумел сделать трюки. Он прыгал с крыши чердака несколько раз. Он уже тогда занимался дзюдо. Его отец Канат Текимбаев многократный чемпион страны по дзюдо.

Очень самостоятельный, шебутной, крепкий малыш. Хорошо справлялся по-хозяйству. Прекрасно сидел на коне и управлял бричкой", - написал Нурбек Болтов.

По его словам, родители мальчика развелись и он остался жить с отцом, а мать забрала двух сестер. Семейные проблемы наложили отпечаток на моральное состояние и учебу мальчика, из-за конфликтов со сверстниками его даже поставили на учет в милицию.

"Вчера его отругала школьная преподавательница. Он в слезах выскочил из школы. Пришел домой и решил уйти из жизни", - написал Нурбек Болотов.

"Прощай маленький герой...", - заключил режиссер.