Диетологи назвали главную опасность дефицита белка в организме

Люди, испытывающие в рационе питания дефицит животного белка, чаще всего подвержены инфекционным заболеваниям. Об этом пишет URA.RU.

"Если животного белка в рационе мало, то иммунокомпетентная система будет страдать. Такие люди в большей степени подвержены разным инфекциям, вирусным и не вирусным, так как растительный белок неполноценен и фактор защиты будет срабатывать плохо. В построении иммунокомпетентной системы принимают участие также витамины группы В. Дефицит их может проявиться в виде, например, высыпаний на коже. Человек говорит: хлеб не ем, каши не ем. А я ему отвечаю: Гордиться нечем. Вы себя лишаете витаминов группы В и магния", - рассказывет диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина.

Ее коллега - врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова добавляет, что в полноценном рационе питания должно содержаться 50 процентов белка животного и 50 процентов растительного происхождения.

"Потребность в белке мы должны удовлетворять в такой пропорции: 50 процентов животного происхождения и 50 процентов растительного, к ним относятся, например, бобовые культуры. Защита от инфекционных заболеваний – это общий комплекс. Если есть дефицит животного белка, то человек будет более подвержен болезням. Хотя в целом вегетарианский, веганский, рацион питания может удовлетворять эту потребность. У веганов наблюдается дефицит витамина В12, когда в питании нет даже яиц и молочных продуктов. Таким людям мы рекомендуем дополнительно включать в рацион этот витамин", - объясняет Наталья Круглова.