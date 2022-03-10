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Только госзакупки на выгодных для фермеров условиях могут спасти ситуацию

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- Вячеслав Аникин
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Ранее президент Садыр Жапаров на своей странице в Facebook назвал наступивший год одним из самых тяжелых в нынешнем десятилетии. Он честно рассказал о тяжелой экономической ситуации в стране и мире, назвал приоритетной задачу обеспечения народа продовольствием.

Напомним, производство аграрной продукции в прошлом году сократилось из–за пандемии и засухи. Так, пшеницы мы собрали в 2021 году меньше на 47 процентов, чем в позапрошлом, растительным маслом смогли обеспечить себя только на 12 процентов, сахаром - на 20, яйцами - на 47, мясом - на 65 процентов. То есть еще глубже подсели на импортный крючок. Цены выросли в два–три раза.

Экономисты прогнозируют дальнейший рост цен практически на все виды продовольствия. Причем как на импортные, так и на отечественные. Если пандемия потихоньку отступает, то засуха, как утверждают синоптики, будет не менее свирепой. Вполне вероятно, что из–за трагических событий в Украине оттуда тоже сократится поток продовольствия. Вот тогда действительно наступит черная полоса. Существовавшие до этого экономические проблемы покажутся цветочками.

"Наша экономика еще не оправилась от последствий коронавируса, - пишет президент, - а мы, возможно, столкнемся с большим давлением на нашу валюту. Кабинет министров разработал антикризисный план мероприятий по смягчению влияния внешних взаимодействий. Но сегодня главное - обеспечить продовольственную безопасность. Мы должны существенно нарастить собственное производство сельскохозяйственной продукции и ее последующую переработку. Всего на аграрный сектор выделено 26 миллиардов сомов. И здесь я хочу открыто обратиться ко всем фермерам. Этой суммы на всех крестьян не хватит. Даст Бог, в последующие годы мы сможем обеспечить всех сельских товаропроизводителей дешевыми кредитами. Но уже сейчас отдаем все деньги, которые есть в казне".

Тревога президента страны за обеспечение кыргызстанцев основными продуктами питания ощущается предельно четко. А вот такой озабоченности со стороны чиновников явно не просматривается.

Руководители министерств экономики, сельского хозяйства с упрямством, достойным лучшего применения, не хотят повышать закупочные цены на сельхозкультуры, твердят, как мантру, что у нас рыночная экономика и закупочные цены определяются по принципу "спрос - предложение". В спокойные времена это возможно, но сейчас - нет. Только госзакупки на выгодных для фермеров условиях могут спасти ситуацию.


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URL: https://www.vb.kg/415266
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан
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