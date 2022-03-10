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Что будет с колонией № 47 в Бишкеке и ее обитателями

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- Айжан Мамбеталиева
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В ближайшее время одно из старейших учреждений уголовно-исполнительной системы, расположенное в западной части столицы Кыргызстана, наконец-то будет демонтировано. А находящиеся там корпуса обретут новую жизнь на территории колонии № 8 в селе Новопокровка, а также в спецучреждениях № 27 и № 31 в селе Молдовановка Чуйской области.

Колония-47 наряду с СИЗО-1 на сегодня являются единственными в черте города учреждениями закрытого типа. Но если раньше они считались окраинными объектами, то нынче с учетом все более расширяющейся инфраструктуры Бишкека оказались уже в плотном кольце жилых застроек. К тому же они давно изжили свой срок эксплуатации и не соответствуют современным требованиям. А это, как справедливо отмечают эксперты, представляет определенную угрозу общественной безопасности и может даже влиять на рост криминогенности.

Именно поэтому еще в 2019 году вице-премьер-министром КР были приняты протокольные решения (№23-19 от 14 мая и №23-41 от 29 августа) по утверждению проектно-сметной документации и о выделении денег из госбюджета. Цель - реконструкция и строительство новых зданий и сооружений на базе колонии № 31 для появления там специальной больницы, а также общежитий для осужденных в колониях № 8 и № 27.

Вот в эти три учреждения службы исполнения наказаний и переместятся (уже в обновленном виде, с улучшенными условиями содержания) лечебные, жилые и прочие корпуса расформировываемой колонии № 47.

Что касается прежнего объекта, то 2 марта текущего года СИН во исполнение правительственных решений издал приказ № 140, согласно которому и начнутся демонтажные работы в колонии №47. Причем с учетом максимальной экономии и сбережения средств, строго по проекту и смете.

В частности, начальникам соответствующих подразделений СИН даны конкретные поручения обследовать освобождающиеся здания отделений терапии, хирургии и наркологии, других сооружений на предмет дальнейшего использования для нужд УИС пригодных стройматериалов (окна, двери, трубы системы отопления).

Все годные товарно-материальные ценности, включая металл, будут под строгим контролем задокументированы, оприходованы и поставлены на баланс. Помимо того, готовятся материалы на проведение госзакупок медицинского оборудования, которое будут использовать на новом месте.

Ну а что до нынешних обитателей колонии 47, среди которых достаточно известных персон, то интерес общественности к их дальнейшей судьбе вполне понятен. Так вот, их распределят по колониям, согласно режиму содержания, которое им ранее определил суд.


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URL: https://www.vb.kg/415278
Теги:
ГСИН, Кыргызстан, тюрьма
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