Алымкадыр Бейшеналиев: "Я и впредь буду эмоционален!"

Министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев посетил клиническую многопрофильную больницу № 2. Глава Минздрава хотел ознакомиться с качеством оказания медицинской помощи пациентам, а также введением в эксплуатацию корпуса больницы, в котором долгое время располагалась частная клиника "Микрохирургия глаза Исманкулова". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Некоторое время назад Бейшеналиев инициировал работу по возврату зданий системы здравоохранения, которые долгие годы находились в аренде у частников.

"Имеющегося в Бишкеке коечного фонда катастрофически не хватает. Больные вынуждены ждать госпитализации долгое время. Месяц прошел с того момента, как мы начали работу по освобождению корпуса данной больницы. Мэрия Бишкека расторгла договор аренды с данной клиникой. Все сроки уже вышли, ждать дальше мы не можем. Я хочу извиниться за свою сильную эмоциональность, но мне обидно, что многие частные предприниматели долгие годы пользуются госимуществом, выплачивая государству мизерные суммы. Если бы это было не так, они бы не держались за эти здания. Еще раз хочу отметить, что и впредь буду таким, если дело будет касаться того, что принадлежат государству и Минздраву", - отметил Алымкадыр Бейшеналиев.

В клинической многопрофильной больнице № 2 проходят лечение пациенты неврологического, терапевтического и кардиологического профиля.