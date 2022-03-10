Древнейшего предка головоногих вампиров назвали в честь Байдена

Древнейший известный предок головоногих вампироморфов, включающих кальмаров и осьминогов, был назван в честь президента США Джо Байдена, говорится в опубликованном в журнале Nature исследовании.

Останки моллюска были обнаружены в штате Монтана, в 1988 году их преподнесли в дар канадскому Королевскому музею Онтарио. Несколько лет назад эта находка стала предметом изучения палеонтологов Кристофера Уэйлена и Нила Лэндмена из Американского музея естественной истории.

Ископаемое представляет собой древнейшего известного предка вампироморфов, отодвигая самые ранние свидетельства об этой группе на 82 миллиона лет назад. Новый вид получил название Syllipsimopodi bideni в честь 46-го президента США Джо Байдена, который вступил в должность непосредственно перед подачей заявки исследователей.

Названное в честь Байдена головоногое имеет десять щупалец. У современных кальмаров и каракатиц по десять щупалец, а у осьминогов - восемь. Кальмары-вампиры (которые являются не кальмарами, а близкими родственниками осьминогов) имеют восемь "рук" и два бичевидных филамента, которые считаются рудиментарными руками. Таким образом, Syllipsimopodi bideni показывает, что у всех головоногих моллюсков когда-то было по десять щупалец, прежде чем они были редуцированы и в конечном итоге утрачены.

До настоящего времени из всей группы вампироморфов сохранился лишь адский вампир – небольшой кальмар-детритофаг, обитающий в умеренных и тропических водах мирового океана.