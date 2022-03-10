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Жители жилмассивов могут получить прописку при наличии техпаспорта

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- Анастасия Карелина
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В целях приведения в соответствие документов на земельные участки в жилмассивах столицы созданы мобильные группы и начата работа по приему заявок. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Аким Ленинского района Русланбек Тагаев совместно с представителями ЦОН, УВД и другими службами организовал выезд в жилмассив "Жер-Ынтымагы", где провел разъяснительную работу с жителями относительно прописки и регистрации по фактическому месту жительства. По итогам в жилмассиве закреплен участковый милиционер для обеспечения безопасности местных жителей.

Теперь граждане могут встать на регистрационный учет в самовольно построенном жилье при наличии технического паспорта.

В настоящее время в жилмассиве создано пять мобильных бригад из ответственных сотрудников департамента регистрации населения и актов гражданского состояния. Они будут выезжать на места с комплектацией необходимой техники.

На 9 марта уже принято 7054 заявления на изготовление технического паспорта на самовольно возведенное строение, изготовлен 3091 паспорт, выдан - 2631 техпаспорт.


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URL: https://www.vb.kg/415292
Теги:
мэрия, ЦОН, Бишкек, жилмассив
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