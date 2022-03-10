В Южной Америке социальные пауки плетут гигантские сети

Французские исследователи изучили процесс охоты южноамериканских социальных пауков Anelosimus eximius. Оказалось, они собираются в большие группы и устраивают скоординированные атаки, ориентируясь на вибрацию нитей гигантской паутины. Сообщает dailymail.

Anelosimus eximius живут колониями из нескольких сотен или даже тысяч особей. Вместе они плетут гигантские сети площадью в пару квадратных метров. В них попадается и крупная добыча - не только насекомые, но и небольшие птицы.

Пауки охотятся на своих жертв группами по сотне особей. Они ведут двухступенчатую скоординированную атаку: вначале все вместе совершают рывок, а потом синхронно замирают на месте.

Пауки ориентируются на вибрацию нитей - она исходит от их собственных движений и трепыхания жертвы.

Скоординированная коллективная охота помогает оптимизировать расход сил и повышает шансы поймать добычу - паутина Anelosimus eximius не липкая, из нее достаточно просто выбраться.