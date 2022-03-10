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В Южной Америке социальные пауки плетут гигантские сети

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- Наталья Крайнова
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Французские исследователи изучили процесс охоты южноамериканских социальных пауков Anelosimus eximius. Оказалось, они собираются в большие группы и устраивают скоординированные атаки, ориентируясь на вибрацию нитей гигантской паутины. Сообщает dailymail.

Anelosimus eximius живут колониями из нескольких сотен или даже тысяч особей. Вместе они плетут гигантские сети площадью в пару квадратных метров. В них попадается и крупная добыча - не только насекомые, но и небольшие птицы.

Пауки охотятся на своих жертв группами по сотне особей. Они ведут двухступенчатую скоординированную атаку: вначале все вместе совершают рывок, а потом синхронно замирают на месте.

Пауки ориентируются на вибрацию нитей - она исходит от их собственных движений и трепыхания жертвы.

Скоординированная коллективная охота помогает оптимизировать расход сил и повышает шансы поймать добычу - паутина Anelosimus eximius не липкая, из нее достаточно просто выбраться.


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URL: https://www.vb.kg/415299
Теги:
наука
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