Комитет ООН вынес заключительные замечания по докладу КР о пытках

В ноябре прошлого года на 72-й сессии Комитета против пыток ООН Кыргызстан представил Третий периодический доклад о ходе выполнения обязательств в соответствии с Конвенцией против пыток. Также были представлены пять альтернативных докладов, в том числе и от Коалиции против пыток в Кыргызстане.

Государственный отчет был представлен правительственной делегацией, в составе которой были представители таких ведомств, как: Министерство юстиции, Министерство здравоохранения, Генеральная прокуратура, Верховный суд, ГКНБ и Министерство иностранных дел.

По итогам рассмотрения национального доклада комитет вынес заключительные замечания, где отметил как позитивные аспекты, так и вопросы, вызывающие обеспокоенность. Рекомендации и замечания должны быть выполнены в течение последующих четырех лет до следующей сессии комитета, которая состоится в 2025 году, где Кыргызстан представит уже Четвертый периодический доклад.

К примеру, комитет приветствует то, что в Конституции КР закреплена статья, запрещающая пытки и жестокое обращения, более того, в УК и УПК КР пытки объявлены вне закона и установлены соответствующие наказания за применение их. Также комитет особо отмечает шаги по предотвращению бытового насилия и детских браков.

Вместе с этим комитет просит государство обратить внимание на некоторые вопросы, которые до сих пор вызывают обеспокоенность, и рекомендует улучшить механизмы расследования фактов пыток, исключить возможность помилования лиц, признанных виновными в совершении актов пыток, укрепить мандат национальных учреждений (акыйкатчы и НЦПП) и др.

Стоит отметить, что отчет о ходе и результатах рекомендаций, касающихся: 1) национального превентивного механизма; 2) насилия в отношении женщин, включая похищение невест; 3) расследования актов пыток и жестокого обращения должны быть представлены уже 3 декабря текущего года.

Коалиция против пыток в Кыргызстане призывает власти страны обратить внимание на рекомендации комитета и просит принять меры по их реализации.

Полная версия замечаний Комитета против пыток ООН доступна здесь.

Также документ можно скачать в приложении.