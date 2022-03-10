Погода
$ 100.62 - 103.37
€ 110.49 - 113.99

Кыргызстан и Таджикистан проведут собственные расследования инцидента

137  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В местности Паскы-Арык Баткенского района Баткенской области сегодня, 10 марта, прошли переговоры между пограничным представителем Кыргызской Республики по Баткенской области и пограничным представителем Республики Таджикистан по Согдийской области. Об этом сообщает Управление информации и коммуникаций Погранслужбы ГКНБ.

По итогам переговоров достигнуты следующее решения:

- каждая из сторон проведет собственное расследование вооруженного инцидента, произошедшего 10 марта 2022 года. Предварительные итоги расследования будут озвучены на встрече руководителей пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана. Она запланирована на 12 марта 2022 года;

- каждая из сторон продолжит проведение разъяснительных работ среди жителей приграничных сел. Губернаторы Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана уже сегодня начали проведение необходимых мероприятий по недопущению конфликтов и их эскалации.

В ходе переговоров были также рассмотрены вопросы о соблюдении военнослужащими пограничных ведомств двух стран Линии поведения военнослужащих на кыргызско-таджикской государственной границе.

Пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана договорились о возвращении в пункты постоянной дислокации сил, средств и техники, стянутых в район инцидента.

По состоянию на 16 часов обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется как стабильная.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415304
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  