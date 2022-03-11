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Мэрия Кербена нанесла ущерб государству на сумму около 4 миллионов сомов

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- Анастасия Карелина
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Прокуратура Аксыйского района Джалал-Абадской области выявила ущерб, нанесенный государству в результате бездействия ответственных работников мэрии города Кербен на общую сумму 3 миллиона 892 тысячи 621 сом. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки было выявлено, что с 2015 года по 1 февраля 2022 года должностными лицами мэрии Кербена незаконно утверждены дополнительные надбавки от должностных окладов работникам муниципалитета. По данному факту прокуратурой района возбуждено уголовное дело по статье 337 ("Коррупция") УК КР. Проводится расследование.


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URL: https://www.vb.kg/415308
Теги:
Генеральная прокуратура, Джалал-Абадская область, коррупция, ущерб
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