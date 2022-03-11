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Ночью на границе с Таджикистаном была перестрелка между пограничниками

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Примерно в 02:50 11 марта на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошла очередная перестрелка между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций пограничной службы ГКНБ КР.

На участке автодороги Баткен - Исфана в местности Эки-Таш Баткенского района пограничный наряд Республики Таджикистан начал закидывать камнями проезжавшие по автодороге автомобили. Требования пограничного наряда ПС ГКНБ Кыргызской Республики прекратить забрасывать камнями автотранспорт пограничники Таджикистана проигнорировали. Кыргызские пограничники были вынуждены произвести предупредительные выстрелы в воздух, чтобы остановить неправомерные действия таджикских военнослужащих.

В это время другой пограничный наряд Таджикистана, который нес службу в этой местности, открыл огонь по наблюдательной вышке, где находились кыргызские пограничники.

Началась перестрелка между пограничными нарядами Кыргызстана и Таджикистана, которая длилась около 20 минут и завершилась в 03 ч.10 мин.

Пострадавших и раненных с кыргызской стороны нет.

В целях недопущения дальнейшей эскалации конфликта пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана провели телефонные переговоры, а затем встречу на месте инцидента.

Подразделения ПС ГКНБ КР, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке государственной границы, продолжают нести службу в усиленном режиме.


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URL: https://www.vb.kg/415317
Теги:
Баткенская область, граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, Погранслужба
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