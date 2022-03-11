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На комиссии по делам детей рассмотрено 17 дел

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- Айжан Мамбеталиева
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В Первомайском акимиате состоялось плановое заседание комиссии по делам детей с участием центра образования, врачей ОЦСМ, психологов и социальных работников, ИДН.

Члены комиссии рассмотрели 17 материалов о разрешении на продажу доли имущества, принадлежащей несовершеннолетним детям, снятии с учета семьи после оказания социальной помощи, утверждены планы индивидуальной работы с семьей и индивидуальные планы по защите ребенка, по семейному насилию, правонарушениям среди детей, устройство в общеобразовательные учреждения.

Несовершеннолетние подростки, нуждающиеся в психологической помощи, были направлены на консультацию к специалистам Центра помощи детям и в Республиканский центр психиатрии и наркологии.

Согласно положению утвержденного правительством, заседание комиссии по делам детей проходит еженедельно.

Если вы стали свидетелями жестокого обращения с детьми, просьба обратиться на горячую линию отдела поддержки детей и семьи столичных районов:

  1. Первомайский район: 0(312) 67-03-86;
  2. Ленинский район: 0(312) 88-38-99;
  3. Свердловский район: 0(312) 53-05-76;
  4. Октябрьский район: 0(312) 51-03-75.
  5. Центр помощи детям: 0(312) 54-29-34, 44-25-10, 44-25-74, (0555) 69-13-12.
  6. Горячая линия Министерства труда и социального развития: 111.


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URL: https://www.vb.kg/415321
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