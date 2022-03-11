На комиссии по делам детей рассмотрено 17 дел

В Первомайском акимиате состоялось плановое заседание комиссии по делам детей с участием центра образования, врачей ОЦСМ, психологов и социальных работников, ИДН.

Члены комиссии рассмотрели 17 материалов о разрешении на продажу доли имущества, принадлежащей несовершеннолетним детям, снятии с учета семьи после оказания социальной помощи, утверждены планы индивидуальной работы с семьей и индивидуальные планы по защите ребенка, по семейному насилию, правонарушениям среди детей, устройство в общеобразовательные учреждения.

Несовершеннолетние подростки, нуждающиеся в психологической помощи, были направлены на консультацию к специалистам Центра помощи детям и в Республиканский центр психиатрии и наркологии.

Согласно положению утвержденного правительством, заседание комиссии по делам детей проходит еженедельно.

Если вы стали свидетелями жестокого обращения с детьми, просьба обратиться на горячую линию отдела поддержки детей и семьи столичных районов: