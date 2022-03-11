Врач предупредил о высокой температуре после коронавируса

После перенесенного коронавируса может какое-то время наблюдаться повышенная температура. Об этом сообщил главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев, пишет Ura.ru.

По словам специалиста, сохранение данных показателей на ровне 37,5 градуса, связано с несколькими факторами,

Так, повышенная температура после COVID-19 может свидетельствовать о том, что иммунная система находится в состоянии дисрегуляции, развиваются различные осложнения, возможно длительное персистирование вируса. Например, в лимфоидной ткани или кишечнике.

"Подъем температуры после завершения острого периода заболевания может наблюдаться длительное время, в течение месяца и двух. У нас были пациенты, у которых этот симптом сохранялся до трех-четырех месяцев", – отметил врач.

Если температура сохраняется в течение длительного времени, что необходимо пройти дополнительные обследования, призвал профилактолог. В частности, сдать кровь на общий анализ, а также наблюдать за уровнем сатурации и проверять, нет ли прогрессирующей одышки.