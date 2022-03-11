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Домашнее визитирование,снизит показатели заболеваемости среди детей

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- Жан Алиев
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10-11 марта Министерством здравоохранения при содействии ЮНИСЕФ организованы обменные визиты в Ноокатский район и Сузакский районы, где пилотно внедряются домашние визиты к детям постнатального периода.

Центры общеврачебной практики Ноокатского района и Сузакского района наглядно показали свою работу коллегам из других регионов. Данный пилот на первом этапе подразумевал посещение ребенка в постнатальном периоде (послеродовом периоде), на втором этапе осуществление консультирования детей с детским церебральным параличом, ВИЧ, желтухой путем использования цифровых решений. С помощью телемедицины врачи из регионов проводят консультации тяжелых детей со специалистами третичных организаций, на третьем этапе дальнейшее наблюдение развития детей. По итогам посещений ЦОВП Ноокат и Сузак будут обсуждены трудности, дальнейшие планы в совместной работе и расширение модели домашнего визитирования и телемедицины в другие регионы республики.

Данный пилот был начат в конце 2019 года Министерством здравоохранения при содействии ЮНИСЕФ для улучшения оказания медицинской помощи матерям и детям на уровне организаций здравоохранения первичной медико-санитарной помощи.

Первоначально, специалисты Национального центра охраны материнства и детства, Кыргызского государственного медицинского института подготовки и переподготовки кадров провели обучение семейных врачей и семейных медицинских сестер пилотных ЦОВП, были разработаны клинические протокола, формы учета. И начиная с 2021 года началось практическое применение навыков. Семейным врачам и медсестрам пилотных ЦОВП были переданы специальные сумки с необходимыми принадлежностями и планшеты для ввода данных в систему, а при необходимости и проведения консультаций с необходимыми специалистами.


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URL: https://www.vb.kg/415323
Теги:
Ноокатский район, Сузакский район, Кыргызстан, врачи
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