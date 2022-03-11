Две трети домохозяйств с детьми лишились дохода во время пандемии

В докладе ЮНИСЕФ и Всемирного банка указывается, что из-за потери заработка взрослые в каждом четвертом домохозяйстве с детьми остаются без еды в течение суток и более. В Кыргызстане каждый третий ребенок живет монетарной бедности.

Согласно новому докладу, опубликованному ЮНИСЕФ и Всемирным банком, с тех пор как два года назад разразилась пандемия COVID-19, по меньшей мере две трети домохозяйств с детьми лишились дохода.

В докладе, который содержит выводы, сделанные на основе данных, полученных в 35 странах, отмечается, что домохозяйства с тремя и более детьми чаще всего теряли доход: более трех четвертей из них столкнулись с сокращением заработка. Для сравнения, доля домохозяйств с одним ребенком или двумя детьми, оказавшихся в аналогичной ситуации, составила 68 процентов.

"Несмотря на то, что Кыргызстан не входит в число стран, в которых проводилось исследование для отчёта, глобальная тенденция, а также данные Национального статистического комитета Кыргызстана свидетельствуют о том, что половина домохозяйств в Кыргызстане потеряли доход из-за COVID-19. Самый последний анализ показывает, что более половины детей страдают от многомерной бедности - это означает, что они сталкиваются с многочисленными лишениями в таких областях, как питание, здравоохранение, образование, водоснабжение и санитария, защита от насилия, условия жизни", - сказала Кристин Жольм, представитель ЮНИСЕФ в Кыргызстане.

В докладе также отмечается, что из-за потери дохода взрослые в каждом четвертом домохозяйстве с детьми остаются без еды в течение суток и более. Взрослые из почти половины домохозяйств с детьми сообщили, что они пропускают прием пищи из-за нехватки денег. В докладе указывается, что около четверти взрослых в домохозяйствах с детьми или без детей сообщили о прекращении работы после начала пандемии.

"Незначительный прогресс, достигнутый в последние годы в сокращении детской бедности, может быть сведен на нет во всех регионах мира. Семьи столкнулись с потерями, масштабы которых просто ошеломляют. Хотя в прошлом году инфляция достигла самого высокого уровня за последние годы, более двух третей домохозяйств с детьми заработали меньше денег. Семьи не могут позволить себе продукты питания или базовые медико-санитарные услуги. Они не могут позволить себе жилье. Это ужасная ситуация, и беднейшие домохозяйства еще глубже погружаются в нищету", – отметил Санджай Виджесекера, директор программ ЮНИСЕФ.

Аналогичная тенденция наблюдается и в Кыргызстане, где каждый третий ребенок живет в бедности: по данным Нацстаткома, детская бедность достигла 31,8 процентов в 2020 году, тогда как до пандемии COVID-19 она была на уровне 25,7 процентов.

В докладе говорится, что дети лишаются самого необходимого: в 40 процентах домохозяйств они не участвовали ни в одном учебном мероприятии, пока их школы были закрыты. С учетом того, что сбор данных ведется на уровне домохозяйств, фактический коэффициент участия на индивидуальном уровне, по всей вероятности, еще ниже, особенно для детей из домохозяйств с тремя и более детьми.

В Кыргызстане пандемия напрямую повлияла на детей в 2020-2021 годах, вынудив детей перейти на дистанционное обучение, увеличив цифровой разрыв среди детей. В 2020 году также было меньше вакцинированных детей.

"Сбои в организации учебного процесса и медицинского обслуживания детей в сочетании с оплачиваемыми из собственных средств катастрофическими расходами на медицинскую помощь, которые затрагивают более 1 миллиарда человек, могут затормозить развитие человеческого капитала – образования, здоровья и благополучия, необходимых людям для того, чтобы стать продуктивными членами общества, – заявила Каролина Санчес-Парамо, глобальный директор Глобальной практики Всемирного банка в области борьбы с бедностью и обеспечения социальной справедливости. – Это может закрепить рост неравенства в следующих поколениях, снизив вероятность того, что дети будут жить лучше, чем их родители или бабушки и дедушки".

Домохозяйства с тремя и более детьми чаще прочих сталкивались с потерей дохода, но при этом чаще прочих получали государственную помощь: такой помощью воспользовались 25 процентов из них по сравнению с 10 процентами домохозяйств без детей. В докладе отмечается, что это способствовало уменьшению негативного воздействия кризиса на домохозяйства, получавшие поддержку.

В Кыргызстане 28 процент домохозяйств заявили, что получали какую-либо помощь во время пандемии COVID-19 (Нацстатком и ЮНИСЕФ, март 2021 г.). В настоящее время, по данным Министерства труда, социальной защиты и миграции, пособием "Үй-Булого Комок" (УБК) охвачены 351 774 ребенка из малообеспеченных семей. Однако это пособие может не распространяться на все уязвимые семьи из-за отсутствия информации или громоздких процедур подачи заявок. Новые бедные не могут зарегистрироваться в программе из-за фильтров активов, применяемых в качестве критериев для доступа к пособиям. Эти фильтры исключают те семьи, которые имеют более 4 голов скота на члена или имеют собственную сельскохозяйственную технику/ домашнюю скотину, или автомобиль, грузовик или фургон, приобретенные до пандемии COVID-19. Семьи должны поддерживаться, чтобы сохранить эти производственные активы, в то время как они могут иметь большую потерю дохода.

Согласно докладу, до появления COVID-19 каждый шестой ребенок в мире (то есть 356 миллионов мальчиков и девочек) жил в условиях крайней нищеты, при которой члены домохозяйства пытались выжить на сумму менее 1,90 долларов в день. Более 40 процентов детей жили в умеренной нищете. Доля детей, находившихся в условиях многомерной нищеты в развивающихся странах, достигала почти 1 миллиарда человек; в результате пандемии этот показатель увеличился на 10 процентов.

ЮНИСЕФ и Всемирный банк настоятельно призывают к быстрому расширению систем социальной защиты детей и их семей. Поддержка, включающая переводы денежных средств и универсализацию детских пособий, является важнейшей инвестицией, которая может помочь семьям выйти из экономического кризиса и подготовиться к будущим потрясениям. С начала пандемии более 200 стран или территорий ввели тысячи мер социальной защиты, а Всемирный банк предоставил странам около 12,5 миллиарда долларов на их реализацию, охватив почти 1 миллиард человек в разных регионах мира.

Доклад основан на информации, полученной в рамках серии телефонных опросов, проводившихся с высокой периодичностью (в 35 странах), и посвящен исключительно влиянию кризиса на детей. В настоящей статье анализируются первоначальное воздействие кризиса (на основе данных опросов, собранных в период с апреля по сентябрь 2020 года) и его последующее изменение (на основе данных опросов, собранных в период с октября 2020 года по май 2021 года).