Встречайте новую линейку тарифов "Элдики + MegaCom|TV" от MegaCom!

Государственный оператор сотовой связи MegaCom представляет новую линейку тарифов "Элдики + MegaCom|TV". Каждый найдет для себя всё самое необходимое, а именно:

новый и удобный сервис интерактивного телевидения MegaCom|TV для просмотра до 200 ТВ-каналов различных жанров совершенно БЕСПЛАТНО с любого устройства* (смартфона, планшета, Smart TV, через сайт) в рамках новой линейки тарифов; ГИГАБАЙТЫ высокоскоростного 4G-интернета с функцией бесплатной раздачи Wi-Fi и переносом остатков; БЕСПЛАТНЫЕ социальные сети и мессенджеры; БЕЗЛИМИТ на звонки и SMS внутри сети; БЕСПЛАТНЫЕ звонки на номера других мобильных операторов страны; а ещё за своевременное внесение абонентской платы абонентам будут автоматически начисляться бонусные гигабайты по акции "МегаПодарок".

При создании новой линейки тарифов MegaCom учёл интересы и потребности различных групп абонентов.

"Наша команда создала новые тарифы "Элдики + MegaCom|TV" с целью покрыть максимум потребностей граждан как в сотовой связи, так и в работе, учёбе и развлечениях. Уверен, что с новой линейкой тарифов каждый найдёт подходящее для себя решение, а мобильное телевидение с контентом мирового масштаба не оставит никого равнодушным", – прокомментировал событие генеральный директор ЗАО "Альфа Телеком" Азат Базаркулов.

Выберите подходящий тариф из линейки "Элдики + MegaCom|TV" на 7 или 28 дней.

Перейти на новый тариф можно самостоятельно в Личном кабинете приложения MEGA24 или с помощью специалистов в офисах продаж и обслуживания MegaCom. Также можно заказать доставку SIM-карты, оформив заявку онлайн.

Подробная информация о тарифах на сайте: eldiki.megacom.kg.

Не упустите выгодное предложение – наслаждайтесь просмотром любимых шоу, долгожданных сериалов и захватывающих фильмов в лучшем качестве!

*Приложение MegaCom|TV можно установить на смартфон, планшет (доступно для скачивания в App Store и Google Play), Smart TV (инструкцию по установке можно найти по ссылке) или смотреть через web-браузер на сайте megacomtv.kg.

MegaCom – государственный оператор сотовой связи!