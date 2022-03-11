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Саматбек Ибраев: Закон о финтехе – наш шанс стать богатыми и независимыми

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Экс-депутат Саматбек Ибраев в свете сегодняшних событий в мире и Кыргызстане, в частности, вновь предлагает вернуться к рассмотрению законопроекта о финтехе, при принятии которого, уверен он, наша страна будет только богатеть. Ниже текст его публикации:

"В свете последних драматических событий российско-украинской войны и страха всех граждан, коснуться ли санкции нас или нет, если да, то как дальше жить на фоне всеобщего обнищания, оставаться ли верным сторонником РФ, если нет, то к кому примкнуть. Мы же маленькие и бедненькие, тогда к кому примкнуть – Китая боимся, у России проблем выше крыши, США далеко… что делать?!

Ни к кому не надо – самим надо стать богатыми, независимыми и счастливыми. Примеров маленьких богатых и успешных много, хотя бы тот же Сингапур, территория которого меньше нашей республики в 272 раза, воды нет, полезных ископаемых нет и многого другого, что есть у нас, у них нет. Но Сингапур по ВВП на душу населения в мире занимает 7-е место, у них одна из самых лучших пенсионных систем, практически нет безработицы, и все сингапурцы обеспечены собственным жильем.

Сейчас у нас есть шанс! Услышьте, поддержите, наша судьба в наших руках!

Год назад наша команда разработала программу модернизации экономики Кыргызстана. Она была поддержана президентом страны. Но увязла в бюрократической трясине.

Кабинет министров разработал законопроект о Международном финансовом центре. Прекрасный документ. Но он остался лишь на бумаге. До сих пор не принят.

Законопроект о финтехе был разработан нашей командой. Но встретил яростное сопротивление со стороны в то время главы Нацбанка. Нет уже экс-главы Нацбанка, но и нет закона о финтехе.

С участием нашей команды был разработан законопроект о сбережении части пенсий в золоте. Законопроект одобрен кабинетом министров. Пока человек в сомах копит на пенсию, сом превращается в пыль, и пенсионер доживает свои годы в нищете. Где столь нужный для всех нас закон? Нет его. Утонул в бюрократической трясине.

В 2021 году Национальный банк потратил почти миллиард долларов, чтобы поддержать сом и не дать ему рухнуть. Можно ли было не тратить на эти цели столь дефицитные для нас доллары? Можно. Но для этого населению надо было дать возможность сберегать не в долларе, а в золоте. Тогда не было бы такого бешеного давления на сом и не надо было бы тратить эти многие сотни миллионов долларов. Неужели у Кыргызстана нет более важных целей, куда с большей пользой для страны можно было бы направить эту иностранную валюту?

Есть реальная финтех-платформа по обеспечению такого рода сбережений, которая может работать на финансовом рынке Кыргызстана. Хранить в золоте выгодно. За сто лет оно подорожало относительно доллара в сто раз, а с начала 21 века более чем в пять раз. Руководство страны заявило о продаже населению золота, и это очень верно. Но как это сделать технически? Где работающая финтех-платформа, позволяющая организовать сбережения миллионам наших граждан с минимальными комиссиями? Утонула в бюрократической трясине при бесконечных согласованиях.

Есть статистика: порядка около 3 миллиардов долларов наши граждане держат на депозитах в кыргызских банках, из этой суммы 40-45% они держат в долларах, тем самым поддерживая чужую (американскую) экономику. А нам нужно поднимать нашу кыргызскую экономику! И наша команда знает, как сделать страну богатой.

Когда я говорил о том, что Кыргызстан сможет стать Международным финансовым центром, все на словах поддерживали, но на деле мы все, к сожалению, за прошедший год абсолютно ничего не сделали для этого и не продвинулись к цели ни на миллиметр.

Нашими основными конкурентами в регионе по созданию финансового центра в Центральной Азии является Россия и Казахстан. Им сейчас не до того. Так давайте не будем ждать, чтобы случилась какая-то беда в нашей стране, которая заставила бы быстрее шевелиться чиновников и депутатов, а быстро примем нужные Кыргызстану законы и не на словах, а на деле станем Международным финансовым центром. Он даст стране громадные доходы в наш с вами бюджет. Мы все должны жить богато и счастливо, но для этого надо очень быстро работать. Даже один потерянный день может обернуться для Кыргызстана поражением. А мы так бездарно потеряли уже целый год".


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URL: https://www.vb.kg/415328
Теги:
золото, Кыргызстан
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