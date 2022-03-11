Единую налоговую декларацию сдали более 130 тысяч налогоплательщиков

На 11 марта 2022 года единую налоговую декларацию представил 131 тысяч 781 налогоплательщик, из них 114 тысяч 976 – в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

В том числе декларацию представили 47 тысяч 931 юридическое лицо, 45 тысяч 267 индивидуальных предпринимателей, 15 тысяч 867 физических лиц, 4738 физических лиц, не имеющих облагаемых доходов, а также 17 тысяч 978 государственных и муниципальных служащих.

1 апреля истекает срок представления единой налоговой декларации для физических лиц.

Декларацию обязаны подать: