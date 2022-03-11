Мобильные группы МЦР обслужили около 3000 граждан за 2 дня в жилмассивах

Центры мобильной группы Министерства цифрового развития c 9 по 31 марта проводят выездные предоставления государственных услуг по регистрации населения, актов гражданского состояния и документированию граждан по городу Бишкеку. За 2 дня работы ЦМГ обслужил 2901 гражданина.

Основная часть граждан, обратившихся в центры мобильной группы МЦР, встали на регистрационный учёт по месту жительства в самовольно построенных домах. Напомним, теперь гражданам разрешено встать на регистрационный учёт в самовольно построенном жилье при наличии технического паспорта.

В Ленинском районе получили госуслуги 2001 граждан, по Свердловскому району – 322, по Первомайскому – 377, по Октябрьскому – 201.

Сегодня мобильные группы МЦР продолжают работать во всех 4 районах города Бишкека. В Ленинском районе 2 автомашины, в Свердловском, Октябрьском, Первомайском районах по одному авто. В Ленинском районе 1 группа обслуживает по адресу: ж/м "Жер-Ынтымагы" (ж/м 69-га), ул Семетей 2/4 (магазин "Маржан"), вторая - ж/м "Арча-Бешик", ул. Шералиева, 123. Третья группа работает в ж/м "Дордой-2", на 8-ой улице, ещё одна машина на улице Профессора Зимы, 264, в Первомайском районе. В жилмассиве "Кара-Жыгач", возле здания школы №91 тоже находится одна мобильная группа МЦР по Октябрьскому району.

Адреса выездов Центра мобильной группы (график может изменяться):

Ленинский район:

МТУ № 4, ж/м "Жер-Ынтымагы" (ж/м 69-га), ул Семетей, 2/4 (магазин "Маржан"); МТУ № 4, ж/м "Арча-Бешик", ул. Шералиева, 123; МТУ № 3, ж/м "Ак-Ордо", ул. Тунук, 10а (здание ФАП); МТУ № 3, ж/м "Ала-Тоо", ул. Жоон-Добо, 30.

Свердловский район:

ж/м "Дордой-2", 8-я Улица (пересечение ул. Центральная); МТУ №20, ж/м "Ак-Тилек", ул. Чалдыбар, 2; МТУ №17, ул. Московская, 15.

Первомайский район:

МТУ №16, ул. Проф. Зимы, 264; МТУ №15, ж/м Тынчтык, здание ФАП; МТУ №15, ж/м "Балбан-Таймаш", ул. Кубаныч, 1; МТУ №15, Аска-Таш, ж/м "Касым", ул. Кубаныч, 1; МТУ №14, 2-ы Черепки СШ №19, ул. Кулиева, 187а.

Октябрьский район:

МТУ № 6, мкр. "Тунгуч", 16; ж/м "Кара-Жыгач", ул. Оберон, 20 (школа 91)

Подробнее с графиком работы, адресами можете ознакомиться через бесплатный колл-центр МЦР по номеру "119".