Мобильные группы МЦР обслужили около 3000 граждан за 2 дня в жилмассивах

Центры мобильной группы Министерства цифрового развития c 9 по 31 марта проводят выездные предоставления государственных услуг по регистрации населения, актов гражданского состояния и документированию граждан по городу Бишкеку. За 2 дня работы ЦМГ обслужил 2901 гражданина.
Основная часть граждан, обратившихся в центры мобильной группы МЦР, встали на регистрационный учёт по месту жительства в самовольно построенных домах. Напомним, теперь гражданам разрешено встать на регистрационный учёт в самовольно построенном жилье при наличии технического паспорта.
В Ленинском районе получили госуслуги 2001 граждан, по Свердловскому району – 322, по Первомайскому – 377, по Октябрьскому – 201.
Сегодня мобильные группы МЦР продолжают работать во всех 4 районах города Бишкека. В Ленинском районе 2 автомашины, в Свердловском, Октябрьском, Первомайском районах по одному авто. В Ленинском районе 1 группа обслуживает по адресу: ж/м "Жер-Ынтымагы" (ж/м 69-га), ул Семетей 2/4 (магазин "Маржан"), вторая - ж/м "Арча-Бешик", ул. Шералиева, 123. Третья группа работает в ж/м "Дордой-2", на 8-ой улице, ещё одна машина на улице Профессора Зимы, 264, в Первомайском районе. В жилмассиве "Кара-Жыгач", возле здания школы №91 тоже находится одна мобильная группа МЦР по Октябрьскому району.
Адреса выездов Центра мобильной группы (график может изменяться):
Ленинский район:
Свердловский район:
Первомайский район:
Октябрьский район:
Подробнее с графиком работы, адресами можете ознакомиться через бесплатный колл-центр МЦР по номеру "119".