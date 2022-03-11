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Глава кабмина Акылбек Жапаров принял делегацию Швейцарской конфедерации

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- Айжан Мамбеталиева
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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял делегацию Швейцарской конфедерации во главе с генеральным директором Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству Патрицией Данци и обсудил состояние и перспективы кыргызско-швейцарского сотрудничества в торгово-инвестиционной, финансово-технической и гуманитарной сферах.

Акылбек Жапаров поздравил швейцарскую делегацию с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя государствами.

"Швейцария остается важным внешнеполитическим партнером для республики. Мы высоко ценим содействие Швейцарии в становлении демократии, рыночной экономики, социального развития в нашей стране", - сказал он.

Председатель кабинета министров проинформировал делегацию Швейцарии о проводимых социально-экономических реформах и реализации среднесрочной национальной программы по развитию страны.

Он приветствовал утверждение правительством Швейцарской конфедерации новой среднесрочной программы экономического сотрудничества с Кыргызстаном и подтвердил готовность кыргызской стороны оказать всемерную поддержку реализуемым проектам и программам в стране.

В целях укрепления кыргызско-швейцарских отношений Акылбек Жапаров предложил организовать официальный визит президента в Швейцарскую конфедерацию в этом году.

В свою очередь глава делегации Патриция Данци отметила, что Швейцарская конфедерация высоко ценит дружественные отношения с Кыргызстаном и подтвердила заинтересованность Швейцарии в активном сотрудничестве с целью оказания поддержки социально-экономическому и демократическому развитию страны, охраны окружающей среды и климатической устойчивости, сохранения ледников и водных ресурсов и других приоритетных направлений деятельности кабинета министров.


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URL: https://www.vb.kg/415334
Теги:
Акылбек Жапаров, Швейцария, Кыргызстан, кабмин
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