На выставке AGRITEQ-2022 в Катаре начал работу павильон Кыргызстана

Начал свою работу национальный павильон Кыргызстана на международной выставке AGRITEQ-2022, которая проходит в эти дни в городе Доха, Катар.

10 марта 2022 года начал свою работу национальный павильон Кыргызстана на международной выставке AGRITEQ-2022, которая проходит в эти дни в города Доха, Катар.

При организационной поддержке посольства Кыргызстана в Катаре и под эгидой Агентства по инвестициям и развитию кыргызские компании привезли в Катар продукцию пищевой промышленности и сельского хозяйства.

На открытии выставки кыргызский павильон посетили министр муниципалитетов и окружающей среды государства Катар Абдулла бин Абдулазиз бин Турки Аль-Субайе, руководители дипломатических миссий, а также представители государственного и частного секторов. В ходе выставки запланированы встречи кыргызских компаний с представителями деловых кругов Катара.

Международная выставка AGRITEQ проводится ежегодно и является отличной платформой для ознакомления с современными достижениями и технологиями в области сельского хозяйства и окружающей среды. Также в рамках выставки проводятся различные конференции об инновациях в аграрном секторе, сохранении окружающей среды, различные презентации и переговоры потенциальных партнеров.