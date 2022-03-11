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Инвестиционные и экспортные возможности Кыргызстана в Катаре

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- Айжан Мамбеталиева
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Представители Агентства по инвестициям и развитию Кыргызстана провели презентацию инвестиционных и экспортных проектов Кыргызской Республики в рамках проходящей в эти дни масштабной международной выставки AGRITEQ-2022 и международной конференции в городе Доха.

Инвестиционные и экспортные возможности Кыргызстана представлены вниманию деловых кругов Катара. В рамках проходящей в эти дни масштабной международной выставки AGRITEQ-2022 в городе Доха и международной конференции представители Агентства по инвестициям и развитию провели презентацию инвестиционных и экспортных проектов Кыргызстана. Кроме того, сегодня при содействии посольства Кыргызстана в Катаре для кыргызской делегации организована встреча с руководителем сетей супермаркетов "Аль Мира". В ходе встречи обсуждены перспективы сотрудничества, возможности экспорта кыргызской продукции и заключение долгосрочных контрактов по поставкам продукции на прилавки сетей супермаркетов "Аль-Мира".


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URL: https://www.vb.kg/415336
Теги:
выставка, Катар, Кыргызстан
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