В Казахстане зафиксировали дефицит наличных долларов

Многие банки в Казахстане испытывают дефицит наличных долларов, пишет "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на источник в банковских кругах.

"В Казахстане наблюдается дефицит наличных долларов. Во многих банках нет наличных долларов. Это связано с увеличением срока доставки наличной валюты в Казахстан из других стран. Полеты рейсовых самолетов тоже стали более долгими в облет Украины и России", - сказал собеседник агентства пятницу.

По его оценке, дефицит наличной валюты - "временное явление". ЦБ Казахстана и частные банки сейчас перестраивают доставку наличных долларов, чтобы ускорить время их доставки из-за рубежа, отметил он.

В Нацбанке Казахстана пока ситуацию не комментируют.