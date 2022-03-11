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В Казахстане зафиксировали дефицит наличных долларов

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- Канат Кожоев
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Многие банки в Казахстане испытывают дефицит наличных долларов, пишет "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на источник в банковских кругах.

"В Казахстане наблюдается дефицит наличных долларов. Во многих банках нет наличных долларов. Это связано с увеличением срока доставки наличной валюты в Казахстан из других стран. Полеты рейсовых самолетов тоже стали более долгими в облет Украины и России", - сказал собеседник агентства пятницу.

По его оценке, дефицит наличной валюты - "временное явление". ЦБ Казахстана и частные банки сейчас перестраивают доставку наличных долларов, чтобы ускорить время их доставки из-за рубежа, отметил он.

В Нацбанке Казахстана пока ситуацию не комментируют.


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URL: https://www.vb.kg/415337
Теги:
Казахстан, доллар, санкции
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