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Fitch спрогнозировал сильный экономический шок для СНГ+

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- Канат Кожоев
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Военная операция на Украине и западные санкции против России являются серьезным потрясением для СНГ+, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Прямое воздействие на российскую экономику и другие страны различаются, но экономическое воздействие будет существенным по всему региону.

"Неопределенность в отношении хода конфликта и окончательного масштаба и продолжительности санкций приводит к неопределенности в отношении масштабов нарушения внутрирегиональных торговых и финансовых потоков, а также транспортных и логистических связей. Но суровость уже объявленных санкций делает неизбежным падение российской экономики в 2022 году, что окажет давление на СНГ+ через каналы торговли, денежных переводов и туризма", - говорится в сообщении агентства.

Без учета России, Белоруссии и Украины Fitch не предпринимало рейтинговых действий в отношении других стран СНГ+ с начала военного конфликта. Гибкость обменного курса является амортизатором для большинства из них, но снижение курсов усугубляет инфляцию (из-за подорожания продуктов питания) и воздействие в целом высокой валютной составляющей госдолга и долларизации депозитов, полагают аналитики агентства. За пределами Белоруссии краткосрочные риски внешнего финансирования смягчаются за счет крупных внешних резервов (Казахстан, Туркменистан, Азербайджан и Узбекистан) и многосторонней поддержки (Грузия и Армения).

Энергетические компании и производители золота должны выиграть от более высоких цен, но Казахстан сильно зависит от российской инфраструктуры, а экспортная продукция Туркменистана продается по долгосрочным контрактам.


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URL: https://www.vb.kg/415340
Теги:
СНГ
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