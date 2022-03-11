Байден связал рекордные темпы инфляции в США с санкциями против РФ

Президент США Джо Байден связал рекордные темпы инфляции в стране с ситуацией на Украине и антироссийскими санкциями, пишет ТАСС.

"Сегодняшний отчет [Минтруда] об инфляции является напоминанием того, что бюджеты американцев истощаются из-за повышения цен, и семьи [в США] начинают ощущать последствия повышения цен [из-за президента РФ Владимира] Путина. <...> Как я говорил с самого начала, у нас будут издержки внутри страны, поскольку мы вводим калечащие санкции в ответ на необоснованную войну Путина", - говорится в письменном заявлении президента США.

"Как я говорил с самого начала, у нас будут издержки внутри страны, поскольку мы вводим калечащие санкции в ответ на необоснованную войну Путина, но американцы должны знать: издержки, которые мы налагаем на Путина и его приближенных, гораздо разрушительнее тех, которые предстоят нам", - добавил Байден.

Он подчеркнул, что прилагает усилия для снижения потребительских цен в США. В частности, как напомнил Байден, администрация США объявила о высвобождении 30 миллионов баррелей нефти (прим. ТАСС: столько добывает например Саудовская Аравия за три дня) из стратегического резерва страны. Этот шаг был скоординирован еще с 30 странами - членами Международного энергетического агентства, которые договорились совместно высвободить из своих нефтяных резервов в целом 60 миллионов баррелей. Данное решение призвано устранить перебои с поставками на фоне украинского кризиса.