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Осторожно фото! Милиция просит опознать труп женщины

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Милиция просит опознать труп женщины, которая была доставлена в Бишкекскую городскую клиническую больницу №4 и скончалась не приходя в сознание. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

По данным пресс-службы, женщина примерного возраста 40-45 лет была доставлена 29 октября 2021 года бригадой скорой помощи из приюта "Коломто".

"Следственной службой УВД Ленинского района Бишкека данный факт зарегистрирован в ЕРПП.

Приметы: рост 160-165 см., худощавого телосложения, нос прямой, лицо овальное, волосы черные короткие, брови прямые, уши прилегающие.

Была одета: по сезону.

Также, было установлено что данную женщину якобы звали "Кулукова Гулмира", уроженка Ошской области.

Уважаемые граждане, просим оказать содействие по установлению умершей женщины. Всех, кто располагает какими-либо данными о женщине на фото, сообщить по следующим номерам телефонов: 0 (312) 352-605, 0 (705) 450-553, 0 (553) 102-465, 0(551) 088-330 и 102".


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URL: https://www.vb.kg/415343
Теги:
Ленинский район, труп, Бишкек, УВД
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