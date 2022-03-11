Из России запретят экспортировать зерно и сахар в страны ЕАЭС

Таможенная подкомиссия одобрила решение о введении временного запрета на вывоз зерновых культур, белого сахара и сахара-сырца тростникового из Российской Федерации в страны ЕАЭС. Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития, мера будет действовать до 31 августа 2022 года в отношении пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы, передает РИА Новости.

"В четверг, 10 марта, подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции приняла решение о введении временного запрета на вывоз зерновых культур из Российской Федерации в страны ЕАЭС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства уточнили, что мера является временной и будет действовать до 31 августа 2022 года в отношении пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Исключение предусмотрено для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом России.

Также на прошедшем заседании подкомиссия поддержала решение о временном запрете на вывоз белого сахара и сахара-сырца тростникового из РФ до 31 августа 2022 года.

"Запрет будет действовать в отношении экспорта в третьи страны, поставки в ЕАЭС будут возможны на основании разрешений, выдаваемых Минсельхозом", - говорится в сообщении министерства.