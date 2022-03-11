Ученые впервые нашли метеорит с помощью дронов и нейросети

Ученые из Австралии впервые в истории сумели обнаружить упавший метеорит с помощью дронов и алгоритмов машинного обучения. Новый подход может помочь изучить больше мест падений тел космического происхождения и следовательно - состав пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Об этом сообщает Physics World.

Весной 2021 года в небе над Австралией ученые зарегистрировали яркий огненный шар. Их расчеты показали, что фрагменты метеорита могут быть разбросаны недалеко от станции Кибо, находящейся на западе континента.

На место была направлена группа исследователей с дронами. Аппараты должны были сфотографировать ландшафт с помощью камеры высокого разрешения. Полученные снимки проанализировал алгоритм машинного обучения, который умеет выявлять необычные объекты, лежащие на земле. Он определил предполагаемое место падения осколков. Там ученые и обнаружили 70-граммовый объект космического происхождения.

По предварительным данным, найденный метеорит до падения на Землю находился далеко за пределами Марса и добирался до орбиты Юпитера. Теперь эксперты планируют подробно изучить состав камня с помощью разных типов оборудования.