Создана "дышащая" подушка, уменьшающая тревогу

Ученые создали уникальную подушку со встроенной надувной камерой, благодаря чему приспособление может надуваться и сдуваться, имитируя человеческое дыхание. Если посидеть в обнимку с такой подушкой какое-то время, уровень тревоги, по мнению разработчиков, может значительно снизиться. Об этом сообщает popmech.ru.

Чтобы проверить свою гипотезу, команда ученых пригласила 129 добровольцев для участия в эксперименте. В первую очередь специалисты собрали исходные данные: они попросили респондентов заполнить анкеты, которые помогли бы им определить уровень тревоги у людей. После этого добровольцам сообщили, что каждый должен будет пройти тест по математике. Судя по всему, даже у взрослых людей "контрольные работы" вызывают стресс.

Затем участников эксперимента разделили на три группы. 45 человек в течение восьми минут обнимали "дышащие" подушки, 40 человек выполняли стандартные медитативные практики, остальные 44 не предпринимали никаких попыток успокоиться перед тестом (они и были контрольной группой). После этого исследователи провели еще один замер уровня тревоги.

В результате эксперимента обнаружилось, что "обнимашки" с подушкой действительно помогают уменьшить тревогу, причем эффект равносилен медитации.

Ученые отмечают, что людям, страдающим от тревоги, важно дать как можно больше ресурсов, чтобы справиться с этим состоянием. При этом "дышащие" подушки очень просты в использовании.