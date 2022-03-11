Коронавирус провоцирует ускоренное старение мозга

У людей, болеющих коронавирусом даже в легкой форме, может наблюдаться ускоренное старение мозга и другие изменения в нем. Такие выводы сделали специалисты Оксфордского университета, сообщает CNN.

Ученые оценили снимки мозга 401 человека, заразившегося COVID-19 в период с марта 2020 года по апрель 2021 года, как до заражения, так и в среднем через 4,5 месяца после него.

Полученные результаты они сравнили с результатами 384 неинфицированных людей, схожих по возрасту, социально-экономическому положению и факторам риска, таким как артериальное давление и ожирение.

Исследование показало, что в мозге тех, кто болел коронавирусом, наблюдалась большая потеря серого вещества и аномалии в тканях мозга по сравнению с неинфицированными субъектами из контрольной группы. Причем многие из этих изменений произошли в области мозга, связанной с обонянием.

Кроме того, ученые попросили участников исследования пройти тесты на исполнительные и когнитивные функции. Результаты показали, что те, у кого была наибольшая потеря мозговой ткани, справились хуже всех, несмотря на то, что сильнее прочих у них пострадали участки мозга, связанные с обонятельной системой.

По словам исследователей, неизвестно, связано ли поражение мозга с самим вирусом, иммунной реакцией или за этим может стоять потеря стимуляции нейронов из-за отсутствия обоняния. Так как исследование носит наблюдательный характер, они не могут доказать причинно-следственную связь.

При этом предполагается, что "эти аномалии мозга со временем станут менее выраженными". Впрочем, можно ли частично обратить вспять это пагубное воздействие или оно сохранится в долгосрочной перспективе, еще предстоит выяснить в ходе дополнительного наблюдения через один-два года.