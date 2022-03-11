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В Нур-Султане организовано патрулирование из-за появления лис

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- Анастасия Карелина
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В Нур-Султане организовано патрулирование города из-за информации о появлении в городе лисиц. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

О том, что в центре Нур-Султана замечены лисы, еще 8 марта сообщил участковый инспектор полиции Есильского района.

"Специалисты Акмолинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира произвели осмотр указанной территории, но лисы обнаружены не были. В настоящее время организовано патрулирование города силами подведомственных организаций", - сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

Ранее видео с животным появилось в Instagram. А две жительницы города обратились за медицинской помощью после укусов лисы.

Сотрудники Комитета лесного хозяйства и животного мира просят граждан избегать любых контактов с дикими и безнадзорными животными.


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URL: https://www.vb.kg/415363
Теги:
Казахстан, животные, в мире
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