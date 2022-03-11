Гроссмейстеры Кыргызстана и Казахстана провели онлайн-турнир за решеткой

Очень необычный международный турнир состоялся недавно между мастерами древней логической игры. В нем участвовали шахматисты нашей республики и Казахстана, которые выявляли сильнейшего, при этом сами находясь в заключении. А именно - на территории пенитенциарных учреждений двух стран-участниц СНГ из Центральной Азии. То есть играли они за шахматными досками дистанционно. Тем не менее, сражения ферзей и королей оказались очень зрелищными и эмоциональными.

По итогам данных игр, инициированных Департаментом исполнения наказаний МВД Беларуси и Советом руководителей пенитенциарной системы стран СНГ, наша Служба исполнения наказаний вручила местным победителям три комплекта наград, состоящих из престижных медалей и почетных грамот.

Призерами стали Р. Сафиулин из СИЗО-1, М. Рахматуллаев из 31-ой колонии, и М.Салиева из женской колонии №2 в селе Степное.