По версии Таджикистана перестрелка произошла из-за неизвестных провокаторов

Сегодня, 11 марта, в местности Эки-Таш Баткенского района Баткенской области состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщает Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ КР.

Во время встречи кыргызская сторона заявила о том, что ночная перестрелка была спровоцирована таджикскими военнослужащими показала участок автодороги Баткен-Исфара в местности Эки-Таш, откуда военнослужащие ПВ ГКНБ Таджикистана закидывали камнями автомашины граждан Кыргызстана.

В свою очередь таджикская сторона отметила, что военнослужащие ПВ ГКНБ РТ не причастны к закидыванию камнями автомашин. По версии таджикской стороны это были неизвестные граждане и их поиск уже ведется.

Пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана договорились о недопущении провокационных мероприятий в целях дестабилизации обстановки на совместной границе. Стороны договорились осуществлять охрану госграницы штатными пограничными нарядами.

По состоянию на 12:30 11 марта обстановка на кыргызско-таджикском участке характеризуется как стабильная.