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Стартовал спецкурс для психологов уголовно-исполнительной системы

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- Айжан Мамбеталиева
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В Учебном центре Службы исполнения наказаний стартовал 3-месячный спецкурс для психологов и социальных работников уголовно-исполнительной системы. Проект был поддержан Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке.

Одна из тем занятий - профессиональное образование сотрудников, обеспечивающих психологическую службу и воспитательную работу среди осужденных.

В ходе курсов будут рассмотрены особенности психологической службы и социальной работы в пенитенциарной системе, этический кодекс пенитенциарного психолога, основные направления психологической службы, психологическая профилактика, психоконсультирование, психодиагностика, психокоррекция, а также основные инструменты и методы работы психологов пенитенциарной сферы.

Участникам будут даны и домашние задания для последующей оценки их работы.

Кроме того, лекции на эти же темы будут прочитаны руководителям спецучреждений СИН.


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URL: https://www.vb.kg/415369
Теги:
ГСИН, Кыргызстан, психология
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