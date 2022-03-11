Стартовал спецкурс для психологов уголовно-исполнительной системы

В Учебном центре Службы исполнения наказаний стартовал 3-месячный спецкурс для психологов и социальных работников уголовно-исполнительной системы. Проект был поддержан Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке.

Одна из тем занятий - профессиональное образование сотрудников, обеспечивающих психологическую службу и воспитательную работу среди осужденных.

В ходе курсов будут рассмотрены особенности психологической службы и социальной работы в пенитенциарной системе, этический кодекс пенитенциарного психолога, основные направления психологической службы, психологическая профилактика, психоконсультирование, психодиагностика, психокоррекция, а также основные инструменты и методы работы психологов пенитенциарной сферы.

Участникам будут даны и домашние задания для последующей оценки их работы.

Кроме того, лекции на эти же темы будут прочитаны руководителям спецучреждений СИН.