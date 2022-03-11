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Заместитель председателя кабинета министров посетил профлицей №3

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- Айжан Мамбеталиева
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Зампред кабмина ознакомился с учебной программной данного образовательного учреждения и состоянием инфраструктуры. Эдиль Байсалов посетил учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, где побеседовал с педагогическим составом и учащимися.

На сегодня в учреждении обучаются 454 человек, среди которых 33 человека - лица с ограниченными возможностями здоровья и 2 сирот.

По итогам встречи зампред кабмина поручил руководству профессионального лицея решить вопрос с организацией работы столовой для учащихся, а также создать другие необходимые условия для образовательного процесса.


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URL: https://www.vb.kg/415375
Теги:
образование, Кыргызстан, Кабинет министров, кабмин, Эдиль Байсалов
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