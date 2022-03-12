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Глава МИД Кыргызстана обсудил с генсеком ОБСЕ ситуацию на Украине

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В Анталье 11 марта на полях Дипломатического форума состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызстана Руслана Казакбаева с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельгой Марией Шмид. Сообщает пресс-служба МИДа.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам политики и безопасности, включая ситуацию вокруг Украины.

Министр Казакбаев проинформировал собеседницу о беспристрастной позиции кыргызской стороны, озвученной президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, и призыве к сторонам сесть за стол переговоров для решения конфликта исключительно дипломатическими методами.

В этом отношении он подчеркнул, что Кыргызская Республика поддерживает начало переговорного процесса между Россией и Украиной по мирному урегулированию конфликта и приветствует проведение встреч глав внешнеполитических ведомств двух стран на полях Анталийского дипломатического форума 10 марта.

Также информировал, что при необходимости, кыргызская сторона выражает готовность предоставить свою площадку и оказать необходимое посредническое содействие для установления мира и взаимопонимания. Кыргызской стороной была отмечена важность избегания дальнейших человеческих жертв и необходимость поиска новых форматов эффективного диалога.

Генеральный секретарь Шмид отметила важность работы мониторинговой группы и поблагодарила кыргызскую сторону за вклад в работу СММУ и направление своих наблюдателей. Она также информировала о текущей и будущей деятельности ОБСЕ в рамках украинского кризиса. Речь идет о гуманитарной помощи, возможной мониторинговой деятельности и миростроительстве.

Генеральный секретарь Х.Шмид приветствовала предложение КР по урегулированию конфликта и поблагодарила за поддержку Академии ОБСЕ в Бишкеке. Отметила необходимость соблюдения государствами-участницами Организации основополагающих принципов и обязательств, лежащих в её основе.

Касаясь двусторонней повестки дня, стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества КР с ОБСЕ и ход подготовки к планируемому в мае 2022 года Совещанию высокого уровня "30-лет сотрудничества Центральная Азия – ОБСЕ".


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URL: https://www.vb.kg/415384
Теги:
МИД, ОБСЕ, Украина, Кыргызстан
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