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За ценами на рынках КР следит служба антимонопольного регулирования

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане территориальными подразделениями Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции начали посещать рынки и торговые центры с проверками для того, чтобы не допустить необоснованного роста цен на социально значимые товары. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Такие рейды антимонопольщики провели уже на рынках Чуйской области (Сокулук, Токмок, Кант, Кемин), Оша, Бишкека.

Также в ходе указанных мероприятий были даны разъяснения в рамках исполнения норм Законов Кыргызской Республики "О конкуренции" и "О защите прав потребителей".


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URL: https://www.vb.kg/415385
Теги:
цены, цены на продукты питания
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