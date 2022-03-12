Погода
$ 104.00 - 106.50
€ 115.87 - 118.87

В Бишкеке акция "килограмм сахара в одни руки" вызвала ажиотаж

400  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке в крупных торговых точках стоимость сахара поднялась до 75 сомов. Но вчера, 11 марта, Службой антимонопольного регулирования было заключено соглашение о сотрудничестве между ОАО "Каинды Кант" и торговыми сетями о реализации сахара по льготной розничной цене 67 сом/кг с ограничением 1 кг в одни руки один раз в сутки по одной карте лояльности.

Как сообщает пресс-служба антимонопольного органа, соглашение заключено в целях поддержания наиболее доступных цен на сахар-песок для населения с такими торговыми сетями "Народный", "Глобус", "Достор", "Фрунзе".

В магазинах "Глобус" уже начался расти спрос на сахар. Опасаясь развития ажиотажа, рядом с прилавком в магазине повесили табличку не только с ценами, но и с предупреждением: "Не нужно покупать впрок! Всем всего хватит!".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415386
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  